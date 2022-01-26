الدكتورة إيمان قاسم النحيلي تتحصل على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2021

تمّ اليوم الأربعاء، إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2021 للدكتورة والأستاذة المبرّزة في طبّ الأعصاب بمستشفى الرازي « إيمان قاسم النحيلي » عن بحثها حول « الخصائص السريريّة، علامات البداية وتطوّر الأعراض العصبيّة لدى مرضى كوفيد 19″ .

وبينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير الصحة علي المرابط خلال إشرافهم اليوم على موكب إسناد الجائزة، أن الأخيرة تلقي الضوء على عيّنة مما بلغته المرأة التونسيّة الباحثة من مراتب علميّة رفيعة وما تحصده من نجاحات وما تقدّمه من اسهامات علميّة قيّمة، مؤكدين أن مسار تشجيع الباحثات التونسيّات ومزيد دعم ارتقائهنّ العلمي والمعرفي سيتواصل بأكثر قوّة وإرادة كسبا لرهانات التنمية الشاملة بالبلاد.

من جانبها، لاحظت وزيرة المرأة أن الوزارة ارتأت تخصيص الدورة الأخيرة من هذه الجائزة البحثيّة النسائيّة لأفضل « البحوث السريريّة أو البيولوجيّة أو الوبائيّة حول جائحة كوفيد 19 بتونس » مساهمة منها في تشجيع الباحثات التونسيّات اللاتي أنجزن أشغالا بحثيّة تثري المعرفة الإنسانية حول هذا الفيروس المستجدّ وتعزّز القدرات الوطنيّة لمجابهته والحدّ من آثاره.

وقدّمت الدكتورة إيمان قاسم النحيلي من جانبها، عرضا موجزا حول بحثها العلميّ المتوّج بهذه الجائزة، معربة عن سعادتها بهذا التتويج الذي يتجاوز شخصها ليشمل سائر الباحثات التونسيّات في شتّى المجالات العلميّة.

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