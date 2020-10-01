الدكتورة ريم عبد الملك تحذر من «تسونامي» قادمة لفيروس كورونا

أكدت الدكتورة المختصة في الأمراض الجرثومية ريم عبد الملك في حوار على القناة الوطنية اليوم الخميس 01 أكتوبر 2020، أن الوضع الصحي الذي شهدته البلاد في الأشهر الأولى من سنة 2020 لا يعتبر موجة أولى لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة القوية هي الحالية وأن تسونامي قادمة في صورة عدم إتباع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين بارتداء الكمامة وغسل اليدين وتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات .

وأضافت عبد الملك أنه لا يمكن إيقاف العدوى عن طريق الهواء إلا بارتداء الكمامة خاصة مع سرعة انتشار الفيروس بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، مؤكدة أن ارتداء 90 بالمائة من المواطنين للكمامة يساهم بنسبة كبيرة في إيقاف العدوى.

وبينت عبد الملك بأن الفيروس سيظل مقلقا لفترة لا تقل عن سنتين وسيبقى لمدة طويلة، لذلك وجب التعايش معه بتطبيق البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية .

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