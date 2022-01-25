الدكتور التونسي سالم شعيب يُحرز «جائزة نينكي» للباحثين البارزين

أحرز دكتور المناعة التونسي سالم شعيب «جائزة نينكي» للباحثين البارزين ، وهو أحد اعرق المعاهد البحثية الدولية بالعاصمة البولونية فارصوفيا.

وأكدت جريدة المغرب أن الدكتور شعيب مؤلف لأكثر من 300 ورقة علمية في مجال علم المناعة البشرية وبيولوجيا الورم.

كما حرّر الكتور عدة كتب عن علم المناعة والعلاج المناعي و اضطلع بعدة مسؤوليات تعليمية وإدارية في فرنسا وخارجها. وهو عضو ومستشار خبير في الاتحاد الأوروبي والعديد من الرابطات العلمية الدولية في فرنسا وأمريكا.

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