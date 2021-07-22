الدكتور الدوعاجيّ: 3 آلاف طفل أصيبوا بكورونا في أسبوع



أعلن طبيب الأطفال المختص في طب الولدان ورئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال الدكتور محمد الدوعاجي في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم الخميس، أن 3 آلاف طفل في تونس أُصيبوا بفيروس كورونا خلال أسبوع وذلك منذ 10 أيام.

وكشف الدوعاجي بأن الأطفال الأقل من سنتين يعانون من أعراض أكثر، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بكورونا لدى الأطفال من شهر ماي أي إبان اكتشاف السلالة الهندية أكثر من الحالات التي تم تسجيل من مارس 2020 إلى حدود ماي من العام الحالي.

وأشار الدكتور إلى أنه من أعراض إصابة الأطفال بالكوفيد-19 ارتفاع الحرارة والاسهال مع وجود حالات تشكو من أعراض تنفسية .

ودعا المتحدث إلى ضرورة عدم تقبيل الأطفال والرضع وعدم القيام بزيارات التهنئة عند الولادة.

من جهة أخرى، دعا رئيس جمعية طب الأطفال إلى ضرورة الشروع في الاستعداد للعودة المدرسية واعتماد سياسة استباقية من أجل ضمان عودة مدرسية ناجحة دون كورونا.

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