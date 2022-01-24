الدكتور الغزال: السلالة الفرعية من أوميكرون أكثر عدوى وأشدّ انتشارا

أكد الدكتور المختص في علم الأجنّة « حاتم الغزال » في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أن السلالة الفرعية من متحور « أوميكرون » موجودة اليوم في أكثر من40 دولة.

وأشار الدكتور إلى أنه ما عدى سرعة الانتشار فإنّه لا توجد اختلافات ملحوظة إلى حد الآن بين هذه السلالة الجديدة وسلالة أميكرون من ناحية الأعراض المرضية ولا من ناحية المناعة الحاصلة من التلقيح أو الإصابات السابقة.

وتوقّع الدكتور أن تغزو هذه السلالة الجديدة العالم في الأسابيع القادمة لتعوّض أميكرون، مبرزا بأن المناعة المتراكمة لدينا اليوم تجعلنا نتوقّع أن الإصابة بهذه السلالة ستكون الأقل خطورة على الإطلاق مقارنة بالسلالات السابقة و قد ننتقل بفضلها من مرحلة الوباء إلى مرحلة التعايش مع فيروس ضعيف الخطورة.

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