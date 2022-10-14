الدكتور الغزال: تخوفات جديّة من موجة جديدة لكورونا بداية من ديسمبر

أعلن الدكتور حاتم الغزال، المختص في علم الأجنة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، عن وجود تخوفات جديّة جدا من موجة جديدة لفيروس كورونا بداية من شهر ديسمبر.

وأبرز الغزال بأن آخر تحديث لنسب الحماية من الوفاة بفضل التلقيح تثبت الأهمية القصوى للحصول على الجرعة الثالثة خاصة لمن هم فوق40 سنة حيث تنخفض نسبة الوفيات عندهم خمس مرات و أكثر مقارنة بمن تحصّل على جرعتين و أكثر من عشر مرات مقارنة بمن لم يقم بالتلقيح أو لقّح بجرعة واحدة و ذلك بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأبرز الدكتور بأن نسبة الوفيات مثلا عند من هم فوق سن60 سنة تنخفض من1/78 عند الحاصلين على جرعتين فقط إلى1/339 عند الحاصلين على ثلاث جرعات بينما الجرعة الرابعة لا تخفّض بنسبة كبيرة من الوفاة و بالتالي ليست بالغة الأهميّة.

واعتبر الغزال أن التلقيح لمن لم يكمل الجرعة الثالثة أكثر من ضروري تحسّبا لموجة متوقعة هذا الشتاء، مشددا على أن إمكانيات الدولة لن تكون قادرة على مجابهتها لا صحيا و لا إقتصاديا.

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