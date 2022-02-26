الدكتور الغزال: نستعد اليوم للإعلان عن نهاية جائحة كورونا

أكد الدكتور المختص في علم الأجّنة حاتم الغزال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أنه لم يعد هناك أي داع لفرض أي إجراءات خاصة تحسبا من فيروس كورونا في كل دول العالم، مبرزا بأن تونس تستعد اليوم للإعلان عن نهاية الجائحة لكون الفيروس لم يعد يمثّل خطرا صحيا على 80% من سكان العالم

وبين الدكتور بأن الأغلبية الساحقة من الوفيات جراء الفيروس هم من غير الملقحين، موضحا بأن الفيروس سيواصل إستهدافه لغير ملقحين لمدة طويلة قادمة.

كما كشف الدكتور بأن ارتفاع الوفيات عند الملقحين بسيط و يُصبح ضئيلا جدا عند الحاصلين على جرعة ثالثة.

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