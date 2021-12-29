الدكتور بوجدارية: نحن على عتبة موجة جديدة من الوباء

أكّد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أننا على عتبة موجة جديدة وبصفة مبكرة من فيروس كورونا .
واعتبر بوجدارية أنّ غياب الضغط على المستشفى رغم ارتفاع أعداد الإصابات يوحي بأن الحالات من فعل المتحور أومكرون الوافد من فرنسا و إيطاليا مع الطلبة و غيرهم الذين قدموا لقضاء العطلة و هو ما يفسر تضاعف الاعداد بسرعة لأن المتحور أومكرون سريع العدوى، وفق تعبيره.
وشدد الدكتور على ضرورة التعامل مع الوضع الصحي الجديد للتضييق على سرعة إنتشار العدوى من جديد و منع تلاقي موجتين واحدة الدلتا و واحدة لأومكرون و ذلك بإعتماد التباعد و الحد من طاقات إستيعاب الأماكن المغلقة و بتلقيح كامل لمن سنهم فوق الخمسين سنة، بالإضافة إلى توفير ما يلزم من تحاليل سريعة و إعادة تأهيل مسالك كوفيد في المستشفيات و ضمان مخزون من الأكسجين .
كما قال بوجدارية إنه لا يمكن الاستعداد لمواجهة موجة جديدة من دون الموارد البشرية من ممرضين و عملة مما يتطلب الترفيع في الإحاطة بالمتعاقدين منهم .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، يوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري، و 670 تحليلا إيجابيا من مجموع 8334 تحليلا مخبريا، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى حدود 8 فاصل 04 بالمائة.
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