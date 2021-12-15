الدكتور حاتم الغزال: موجة «أوميكرون» قادمة إلى تونس وستكون مباغتة خلال أيام أو أسابيع قليلة

أكد الدكتور حاتم الغزال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن موجة أوميكرون قادمة إلى تونس خلال أيام أو أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنها ستكون مباغتة إذ أن الارتفاع في عدد الإصابات سيكون سريعا جدا.

وبين الدكتور بأن « موجة أوميكرون أقل خطورة على المستوى الفردي بمعنى أنك إذا أصبت بها فحظوظك أكبر بأن لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفى و لكن خطورتها كبيرة على المستوى الجماعي لأن العدد الجملي ممن يحتاجون للذهاب للمستشفى سيكون كبيرا. »

وشدد الدكتور الغزال على أن سرعة انتشار الفيروس غير مسبوقة و تتجاوز كل الموجات السابقة بكثير، معتبرا أن الحماية من العدوى تبدو عملية صعبة جدا و يبدو أن الجميع سيصاب بهذا الفيروس، وفق تقديره.

واعتبر الدكتور حاتم أن الحل الوحيد للتخفيف من سرعة الإنتشار هو تعميم الجرعة الثالثة، وأن الحل الوحيد للتخفيف من الضغط على المستشفيات هو إجبارية التلقيح، مبرزا بأن التلقيح بجرعتين يحمي بنسبة70% من الحالات الخطرة بينما التلقيح بثلاثة جرعات يحمي بنسبة90% من الحالات الخطرة .

وأضاف الدكتور بأن الأطفال غير الملقحين يمثلون خزانا هاما لنقل العدوى و لكن الإصابات الخطيرة تبقى نادرة لديهم، معتبرا أن سيناريو غلق المدارس يبقى مطروحا إذا استوجب الأمر ذلك.

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