الدكتور حاتم الغزال: موجة جديدة ستُخلّف ألفيْ وفاة وأكثر من مليون مصاب

أكّد الدكتور المختص في علم الأجنّة حاتم الغزال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، بداية موجة جديدة من كورونا في تونس ستشهد ذروتها في النصف الثاني من شهر جانفي ثم ستشهد انخفاضا سريعا لتنتهي في بداية شهر فيفري.

وبين الدكتور بأن هذه الموجة ستشهد إصابة أكثر من مليون تونسي خلال الأربعة أسابيع الأكثر عدوى، موضحا بأن هذه الأسابيع الأربعة سوف يحتاج قرابة 4.000 مصاب إلى الاكسيجان80% منهم من غير الملقحين الذين يتجاوز سنهم 40 سنة.

وكشف الغزال بأنّ عدد الوفيات في كامل هذه الموجة سيكون حوالي2.000 وفاة مع تسجيل قرابة 50 وفاة جديدة في اليوم في أيام الذروة.

وأفاد الدكتور بأنّ ذروة تفشي الفيروس ستكون فترة صعبة و لكنها ستمر بسرعة و بخسائر في الأرواح أقل بكثير من الموجات السابقة .

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