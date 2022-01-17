الدكتور حكيم الغرد: ذروة النزلة الموسمية قادمة قريبا بعد أوميكرون

أكّد الطبيب المسؤول عن برنامج النزلة الموسمية بإدارة الرعاية الصحية بتونس الدكتور حكيم الغرد اليوم الاثنين، أن ذروة النزلة الموسمة قادمة قريبا وتحديدا بعد ذروة متحور « أوميكرون » ، مضيفا أن تونس لم تشهد تراجعا في الاصابة بالنزلة الموسمية سوى العام الفارط بسبب غلق الدول الاوروبية (تحديدا فرنسا وايطاليا) لحدودها.

ودعا الدكتور التونسيين إلى ضرورة الإقبال على تلقي تلاقيح النزلة الموسمية، ولو بالتزامن مع تلقيح كورونا.

وأشار حكيم الغرد الى تراجع الاقبال على تلاقيح النزلة الموسمية هذا العام، بسبب غلاء سعرها، إلا أنه لا يُعتبر مبررا خاصة وان معظم التونسيين هم من المدخنين الذين يبذرون اموالا كثيرة في التدخين في حين انه يسبب قصورا في التنفس.

وقال الغرد إنه من الممكن الاصابة بالنزلة الموسمية وأوميكرون في الوقت نفسه.

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