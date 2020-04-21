الدكتور رضا فريعة: التحاليل السريعة ستُؤكّد أو تدحض فرضيتي

أكد رضا فريعة دكتور مختص في الأشعة في تدخل له على قناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أن أواخر شهر ديسمبر وشهري جانفي وفيفري عرفت ذروة حالات الإصابة بالقريب.

وقال الدكتور إن العلامات التي ظهرت لدى عدد كبير من التونسيين المرضى متشابهة ومتطابقة في صور الأشعة .

وبين المتحدث بأن فرضيته التي أعلن عنها في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ليست مؤكدة، ولكن مدة المرض دامت لدى البعض شهرين مع وجود حالات استوجبت وضعها في الانعاش.

وقال المتحدث إن التحاليل السريعة التي سيتم جلبها إلى تونس ستُجيب على الأسئلة التي طرحها لتأكيد أو دحض فرضيته حيث تكشف إن كان الفيروس موجودا أم لا في الجسم وهل تعرض الشخص للفيروس أم لا .

وكان الدكتور المختص في الأشعة رضا فريعة قد أكد في تدوينة له، أن هناك فرضية لظهور فيروس كورونا المستجد في تونس منذ شهر جانفي الماضي.

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