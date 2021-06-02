دكتور بوجدارية: يجب حصار كل بؤرة موبوءة بالقوة العامة وإعلان حجر صحي شامل بها

دعا رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، إلى حصار كل بؤرة موبوءة بفيروس كورونا بالقوة العامة مع إعلان حجر صحي شامل فيها.

وبين بوجدارية بأنه عندما تصبح العدوى كبيرة جدا و نسبة التحاليل الإيجابية تفوق 40٪ ، و عدد الإصابات الجديدة يتجاوز 150 لكل 100.000 نسمة عندها نتحدث على بؤرة أو hotspot . .

كما أشار الدكتور إلى أن نسبة إيجابية التحاليل اليومية بلغت 47.93 بالمائة، فيما تم تسجيل 875 حالة جديدة مصابة بالفيروس في أسبوع فقط، ما يستدعي ضرورة إعلان القيروان و سيدي بوزيد ولايات موبوءة.

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