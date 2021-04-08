الدكتور نزار العذاري: 40% من مُصابي كورونا تحاليلهم سلبية وحالات خطيرة في صفوف الشباب

أكد رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول الدكتور نزار العذاري في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار مساء اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي خطير، خاصة في ظل وجود حالات حرجة تخص فئة صغيرة من الأعمار بين 30 و50 سنة وليس لهم سوابق مرضية.

وأشار العذاري إلى ظهور حالات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة بها خصوصيات سريرية جديدة منها ارتفاع الحرارة بصفة كبيرة من 39 إلى 41 درجة مع ارهاق مفرط.

كما قال الدكتور إن نسبة كبيرة تصل إلى حدود 40 % من حاملي الفيروس تحاليلهم سلبية.

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