الدكتور هشام الشريف في ذمة الله

توفي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، الدكتور هشام الشريف، المختص في علم الجنس والعلاقات الزوجية اثر مرض مفاجئ تعرض له مؤخرا واستوجب خضوعه إلى عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة أين فارق الحياة.

وكان الراحل قد نشر تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك منذ 4 أيام جاء فيها :

« اللهم انت الشافي. انت العافي فرّج كربي و خفف عليا مانزل » .

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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