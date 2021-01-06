الدكتور والوزير الأسبق منصر الرويسي في ذمة الله

توفي يوم أمس الثلاثاء، السياسي والوزير الأسبق الدكتور منصر الرويسي عن 80 عاما.

ومنصرالرويسي من مواليد 1940 بتوزر عينه محمد الغنوشي وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد الثورة وهي حكومة كانت قصيرة العمر.

وقد عيّن الرويسي في 11 أفريل 1989 وزيرا للشؤون الاجتماعية وفي فيفري 1991 وزيرا للثقافة ثم وزيرا للتكوين المهني والتشغيل في 9 جوان 1992 وفي جانفي 2001 عين وزيرا للتربية ثم وزيرا للتربية والتكوين في سبتمبر 2002.

وتحمل في سبتمبر 2003 مهام سفير تونس بباريس ثم عين في أوت 2005 عضوا بمجلس المستشارين قبل أن تتم تسميته في جانفي 2007 رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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