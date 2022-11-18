الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية تنهي النظر في نزاعات الترشح للتشريعية 2022

أعلنت الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، بأن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، أنهت اليوم النظر في طور التقاضي الثاني والختامي لنزاعات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (17 ديسمبر 2022)، بقبول ترشح ملفين من جملة 15 ملفا تم قبولها في الطور الاستئنافي.

وأضح الغابري أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أصدرت 6 أحكام بإقرار ما قضت به الدوائر الإبتدائية و4 أحكام بنقض الأحكام الابتدائية والقضاء من جديد برفض الطعون المعنية و4 أحكام برفض الاستئناف شكلا وحكم واحد بإقرار الحكم الإبتدائي بأسناد جديدة، موضحا أنه بذلك يكون مجموع الترشحات التي تم قبولها بموجب أحكام القضاء الإداري الانتخابي ترشحان إثنان.

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