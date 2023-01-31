الدورة الثانية للتشريعية: بوعسكر يتسلّم تقرير بعثة الملاحظين الأفارقة

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي و عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر و محمد نوفل للفريخة اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة Cyrille NGUIEGANG NTCHASSEP رئيس المنظمة الافريقية غير الحكومية

Union Jeunesse de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (UJ CEMAC) و الوفد المرافق له.

و تولى رئيس المنظمة خلال هذا اللقاء تسليم رئيس الهيئة التقرير الأولي الذي اعدته بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة المذكورة حول سير العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعبن، مشيدا بهذه المناسبة بالتجربة الواسعة التى اكتسبتها الهيئة في المجال الانتخابي و نجاحها في تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين وفي وقت وجيز.

يُشار إلى أن بعثة الملاحظين للمنظمة المذكورة ضمت 20 ملاحظا دوليا وهي منظمة غير حكومية ومقرها الرئيسي بالكاميرون ومختصة في مجال ملاحظة الانتخابات بأفريقيا.

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