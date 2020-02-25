الدولة تتكفل بـ3 نقاط من نسبة الفائدة الموظّفة على قروض الاستثمار

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستتكفل إنطلاقا من اليوم بـ 3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويتنزل هذا الإجراء في إطار قانون تحسين مناخ الاستثمار عدد 47 لسنة 2019 وسيساهم في تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويشمل هذا الإجراء:

- المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

- المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم

وسيمكّن من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

كلمات البحث :الاستثمار;الدولة;نسبة الفائدة