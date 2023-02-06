الديوانة: إيقاف تونسي مقيم بالخارج في وضع مخلّ بالحياء بميناء حلق الوادي

أصدرت الديوانة التونسية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثّق أحد الأفراد في وضع مخلّ بالحياء بصدد التصدّي لأعوان الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنّ المعني بالأمر مواطن تونسي مقيم بالخارج يمارس بصفة غير رسمية نشاط نقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا وتونس حيث تنقّل على متن شاحنته عبر ميناء حلق الوادي خلال السنوات المنقضية بمعدّل 12 سفرة في السنة وفي كل مناسبة يتمّ ضبطه ببضاعة ذات صبغة تجارية تتجاوز قيمتها ما هو مسموح به في إطار الامتياز الجبائي السنوي الممنوح للتونسيين بالخارج، وعند توظيف معاليم ديوانية على هذه البضاعة يتعمّد المعني بالأمر إثارة الشغب وإحداث الفوضى قصد التأثير على عمل مصالح الديوانة، وقد كانت له سابقة مماثلة خلال سنة 2018.

وورد في بلاغ الديوانة، أنه خلال الحادثة الأخيرة، وصل المعني بالأمر إلى ميناء حلق الوادي الشمالي مساء يوم الأحد 5 فيفري 2023 على متن شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا وأثناء إخضاعها إلى التفتيش الدقيق تفطن أعوان الديوانة إلى وجود كمية هائلة من المواد الغذائية متمثلة خاصة في علب شكولاته وحلويات مخفية تحت عدد من الأدباش، وعند الإنطلاق في جرد هذه البضائع تعمّد المعني بالأمر التطاول على أعوان الديوانة والتهريج وإثارة الشغب أمام المسافرين مما استدعى اشعار النيابة العمومية بالموضوع والتي أذنت للوحدات الأمنية بايقاف المعني بالأمر وإحالته على العدالة وحجز البضاعة الموردة والمتمثلة في:

- 1042 علبة شكولاته مختلفة الأنواع والأحجام.

- 20 علبة أجبان من فئة 400 غرام.

- 15 كلغ من القهوة.

- عدد 2 دراجة كهربائية.

- عدد 2 دراجة نارية 49صم3.

- عدد 2 جهاز تلفاز 32″.

هذا وذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن توريد المواد الغذائية بكمّيات تكتسي صبغة تجارية يخضع وجوبا لإجراءات التصريح الديواني والمراقبة الصحية والاستظهار برخصة توريد من قبل المصالح المعنية وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية.

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