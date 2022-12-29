الديوانة: ارساء منظومة لتألية الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين

تم يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، إمضاء اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني للإعلامية تتعلق بارساء منظومة لتألية الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين وذلك تحت إشراف المديرة العامة للديوانة والرئيس المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وبحضور ثلة من الإطارات من الجانبين.

وقد أكدت المديرة العامة للديوانة خلال هذا اللقاء على أهمية الرقمنة من حيث إسداء الخدمات لضمان السرعة والشفافية بين الإدارة والمتعاملين ، كما استعرض الرئيس المدير العام للمركز الوطني للإعلامية من جهته مراحل الانجاز لإيواء المنظومة المذكورة وثمن عمليات التنسيق المتواصل بين فرق عمل المركز والإدارة العامة للديوانة .

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة تم تطويرها من قبل فريق تقني مختص بالإدارة العامة للديوانة وسيقوم المركز الوطني للإعلامية بإيوائها وتوفير ضمان الترابط البيني الخاص بها.

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