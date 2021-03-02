الديوانة: تم السماح بإدخال التلاقيح بعد حصولها على كافة التراخيص

أكّد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحّدة لأعوان الديوانة الحبيب الحبيبي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء، أن 1000 تلقيح ضدّ فيروس كورونا تم السماح بدخولهم إلى تونس من الإمارات موفى شهر أكتوبر الماضي بعد حصولها على كافة التراخيص من الصيدلية المركزية التونسية ووزارة الشؤون الخارجية.

كما أشار الحبيبي إلى أن هذه التلاقيح تمتّعت بإمتياز جبائي بما انه تم جلبها من طرف هيئة دبلوماسية متمثّلة في سفارة الإمارات.

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