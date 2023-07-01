الديوانة التونسية: إطلاق خدمة على الخط لفائدة مستعملي المراكب الترفيهية

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، إحداث خدمة على الخط لفائدة مستعملي المراكب الترفيهية التي تعتزم الرسو في الموانئ التونسية حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عمليات دخول وخروج المراكب الترفيهية وتسجيل الأفراد على متنها وادراج البيانات الخاصة بالمراكب المذكورة.

كما تمكّن هذه الخدمة كافّة المتعاملين من إدراج معطيات مراكبهم الترفيهية بطريقة مبسطة وضمان الإسراع في إتمام الإجراءات الديوانية قبل الدخول للموانئ التونسية.

هذا وأشارت الإدارة العامة للديوانة إلى أنه سيتمّ انطلاق العمل الفعلي بهذه الخدمة بداية من اليوم السبت 01 جويلية 2023 .

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