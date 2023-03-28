الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة فاقت الـ700 ألف دينار

تمكنت المصالح التابعة لوحدات الحرس الديواني بكل من مدنين وصفاقس والقصرين والفحص من حجز كميات من الأدوية والملابس الجاهزة والأحذية الرياضة والأدوية البيطرية والسجائر المهربة بقيمة جملية قدرت بـ709 ألف دينار.

حيث قامت فرقة الحرس الديواني بجربة بحجز كمية من الأدوية المخصصة لعلاج آلام الرأس والبطن على غرار « cetradol » و » « lacteol و « depakine » بقيمة جملية قدرت بـ28 ألف دينار.

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين بحجز كمية من الأدوية البيطرية والأحذية الرياضية والنظارات والعطور المهربة محملة على متن سيارة قادمة من جهة حيدرة في اتجاه إحدى المدن الساحلية وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ225 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بمدنين من حجز سيارة رباعية الدفع غير مدرجة بالسلسلة التونسية محملة بكمية من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية والأدوية البيطرية المهربة وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ97 ألف دينار في ما قدرت قيمة الشاحنة ب 100 ألف دينار وبلغت القيمة الجملية للمحضر 197 ألف دينار.

وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز شاحنة محملة بكمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر حيث قدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ88 ألف دينار .

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالفحص إثر عملية مطاردة ونصب كمين لسيارتين تحتويان على كميات من السجائر والمعسل والجيراك المهرب بحجز 14950 علبة سجائر و250 كلغ جيراك و3000 علبة معسل بقيمة جملية قدرت بـ71 ألف دينار.

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