الديوانة تحجز قطع غيار وأحذية رياضية مهربة بقيمة 220 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة إثر دورية مراقبة وجولان بالطريق السيارة من إحباط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات المهربة محملة على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها سائق أجنبي.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 126 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، قامت دورية أخرى على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 بضبط شاحنة خفيفة محملة بكمية من الأحذية الرياضية المهربة مجهولة المصدر.

وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 95 ألف دينار.

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