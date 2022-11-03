الديوانة تحجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 527 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقرمبالية من ضبط شاحنة محملة بكمية من مكملات الهواتف الجوالة المهربة قدرت بـ12 ألف قطعة بلغت قيمتها 180 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس إثر عمل استعلامي من ضبط مبلغ مالي بقيمة 180 ألف دينار بحوزة أحد الأشخاص لا يملك في شأنه أية وثيقة تثبت مصدره.

كما قامت فرقتي الحرس الديواني بصفاقس وقابس بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 90 ألف دينار محملة على متن سيارتين قادمتين من إحدى مدن الجنوب باتجاه الساحل التونسي.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة في عمليتين منفصلتين كميات من السجائر والمعسل والفواكه الجافة المهربة بقيمة 77 ألف دينار.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة بـ527 ألف دينار.

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