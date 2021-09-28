الديوانة تحجز كميات من المصوغ المهرب بقيمة 310 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بأريانة إثر عمل استعلامي ومداهمة لإحدى المحلات بالجهة من حجز كمية من المصوغ لا يملك في شأنه صاحبه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه وقد تبين إثر إخضاعه إلى الاختبار أنه من الألماس والذهب وقدرت قيمته بـ140 ألف دينار .
وفي السياق ذاته، قامت فرقتا الحرس الديواني بقليبية وقرمبالية إثر توفر معلومة مفادها تحوز أحد الأشخاص على كميات من المصوغ المهرب، بمداهمة إحدى المحلات بجهة قليبية وحجز كمية من المصوغ بلغت قيمته الجملية 170 ألف دينار.
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