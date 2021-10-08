الديوانة تحجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 457 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة مساء أمس الخميس 7 أكتوبر 2021، من حجز مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية وذلك إثر مداهمة محلين على ملك ذي الشبهة حيث وبتفتيشهما تم العثور على مبالغ من العملة الأجنبية قدرت بـ 119 ألف أورو و2 ألف دولار إلى جانب مبلغ من العملة التونسية بقيمة 65 ألف دينار لا يملك فيها صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 457 ألف دينار.

كلمات البحث :الديوانة;عملة أجنبية