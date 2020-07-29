الديوانة تحجز 2100 حبة مخدرة بمطار تونس قرطاج

أحبطت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج ليلة أمس الثلاثاء 28 جويلية 2020، محاولة تهريب 2100 حبة مخدرة من نوع « سوبيتاكس » كانت مخفية داخل أمتعة مسافرة فرنسية ذات أصول جزائرية قادمة من مطار أمستردام بهولندا.

و قد اشتبه ضابط الديوانة المكلف بالتفتيش في المسافرة عند مرورها على مستوى الرواق الأخضر و تولى إخضاع حقيبة أمتعتها إلى التفتيش الدقيق مما مكن من اكتشاف مخبأ مهيأ في أسفل الحقيبة يحتوي على المادة المخدرة.

وتم تحرير محضر في الغرض و الإحتفاظ بالمسافرة و إحالتها بعد استشارة النيابة العمومية إلى المصالح الأمنية المختصة.

كلمات البحث :حبة مخدرة;ديوانة;مطار قرطاج