الديوانة تحجز 41 ألف كمامة طبية مهربة

تولت مصالح الاستعلامات بإدارة الحرس الديواني بالتعاون مع مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس، استغلال معلومات حول وجود شبكة لتهريب كميات كبيرة من الكمامات الطبية عبر الحدود التونسية الجزائرية دون إخضاعها للمراقبة الصحية ثم ترويجها بأثمان باهظة.

وتم مساء أمس الأحد 8 مارس 2020، ترصد شاحنة قادمة من أحد المناطق الداخلية وذلك إلى حين وصولها إلى أحد المنازل بجهة سكرة والذي تم ابقاؤه تحت المراقبة إلى حدود صبيحة اليوم.

وتم بعد الحصول على الأذون القضائية، مداهمة هذا المحل والعثور داخله على 41 ألف كمامة طبية تحمل علامات أجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالأطراف المشتبه بها قصد تقديمها إلى العدالة.

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