الديوانة تحجز 64 طنا من المواد الغذائية المدعمة معدة للتهريب

تمكنت وحدات الحرس الديواني منذ بداية شهر جانفي 2022، في إطار مكافحة تهريب المواد الغذائية المدعمة بكامل التراب الوطني، من إحباط عمليات تهريب مواد غذائية مدعمة متمثلة خاصة في الكسكسي والمقرونة والسميد والشربة تزن إجماليا 64081 كلغ.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، بأن الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين حجزت 43% من هذه المواد المهربة بما يناهز 28 طنا، في حين حجزت الوحدة السادسة للحرس الديواني بصفاقس 25 طنا.

و حجزت بقية الوحدات في جهات مختلفة من البلاد كميات متمثلة في حوالي 11 طن من المواد الغذائية.

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