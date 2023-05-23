الديوانة تدعو مورّدي البضائع القابلة للتلف إلى رفع حاوياتها في أجل أقصاه 7 أيام من وصولها

دعت الإدارة العامة للديوانة كافّة الشركات المورّدة للبضائع القابلة للتلف إلى رفع حاوياتها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ وصولها إلى الميناء.

وذكّرت الإدارة العامة للديوانة في هذا السياق أنّه بمُقتضى الفصل 265 من مجلة الديوانة فإنه يتم الوضع قيد الإيداع الديواني لجميع الحاويات التي تجاوزت الآجال القانونية لتقديم التصاريح الديوانية والشروع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني.

ويأتي ذلك في إطار دعم المجهودات الرامية للحدّ من تراكم الحاويات بميناء رادس وخاصة تلك التي تحتوي على بضائع سريعة التلف.

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