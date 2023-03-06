الديوانة: تسجيل نسبة نمو ايجابية في مجال مكافحة التهريب تقدر بـ 74%

تمكنت مصالح الحرس الديواني بالوحدة الخامسة بمدنين خلال شهري جانفي و فيفري 2023، من تسجيل نسبة نمو ايجابية تقدر بـ 74% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 حيث بلغت قيمة البضائع المحجوزة ما قيمته 11.2 مليون دينار في ما بلغت قيمتها في الفترة نفسها من السنة الفارطة 6.44 مليون دينار.

و قد تم خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 رفع 331 قضية ديوانية تتعلق بتهريب بضائع مختلفة على غرار الملابس الجاهزة، الهواتف الجوالة و توابعها، الأحذية الرياضية، المواد الغذائية المدعمة، الفواكه الجافة، السجائر، غلال، مواد تجميل، أدوية مخدرة و عملة تونسية.

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