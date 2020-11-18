الديوانة تصدر بلاغا بخصوص «سلسلة ن ت»

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها ليوم الأربعاء، أنه تبعا لصدور الأمر الحكومي عدد 850 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 والصادر بالرائد الرسمي ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، فإنه يمكن لمالكي السيارات والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج (السلسلة ن ت)، تسوية الوضعية الديوانية وذلك بخلاص 35% أو 40% من مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة حسب سعة الأسطوانة (تقل أو تفوق 2000صم3).

ويتم تسجيل هذه العربات أو الدراجات النارية بعد تسوية وضعيتها بالسلسلة العادية التونسية مع رفع قيد تحجير التفويت فيها.

وتطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ودعت الديوانة الراغبين في الانتفاع بهذه التسوية إلى إيداع ملفاتهم بالمكاتب الجهوية للديوانة أو بمكاتب الشباك الموحد للسيارات.

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