الديوانة: تضاعف عدد العجلات المطاطية المهربة أكثر من 6 مرات

تمكنت مختلف الوحدات الديوانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 من حجز 6035 عجلة مطاطية مهربة مختلفة الأحجام بنسبة تطور إيجابية تضاعفت أكثر من 6 مرات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد العجلات المطاطية المحجوزة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الفارطة 850 عجلة مطاطية مهربة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تم خلال كامل سنة 2022 حجز 3488 عجلة مطاطية مهربة ليتجاوز بذلك عدد العجلات المحجوزة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة العدد الجملي لما تم حجزه خلال السنة الفارطة.

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