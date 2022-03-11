الديوانة تضع رقما أخضر لتلقي اشعارات تهريب واحتكار المواد الأساسية والمدعمة

اخر تحديث : 11/03/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

الديوانة التونسية تضع رقما اخضر على ذمة المواطنين لتلقي الاشعارات بتهريب واحتكار المواد الأساسية والمدعمة

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها وضعت على ذمة المواطنين رقما أخضرا لتلقي جميع الإشعارات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في مجال احتكار المواد الأساسية والمدعمة على الرقم التالي . 80103066
كما يمكن الإشعار على عنوان البريد الإلكتروني :
dgd.dg@douane.gov.tn
وأكدت الإدارة العامة للديوانة أن انخراط المواطنين عبر التبليغ عن كل الممارسات المخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل من شأنه أن يساهم في الحد من تهريب واحتكار البضائع.
كما أشارت الإدارة العامة للديوانة إلى أن هذا الرقم الأخضر مفتوح لتلقي كافة الإشعارات والإبلاغ عن جرائم ديوانية وكل الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين عند القيام بالإجراءات الديوانية عند التوريد والتصدير بالمعابر البرية والبحرية والجوية.


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