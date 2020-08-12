الديوانة تفتح بحثا إداريا في شبهة ابتزاز عون ديوانة لمواطن بالخارج

أًصدرت الإدارة العامة للديوانة بلاغا على إثر تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الإجتماعي حول شبهة ابتزاز مواطن بالخارج من قبل عون ديوانة بميناء حلق الوادي.

وأشارت الديوانة إلى أنه تم فتح بحث إداري في الغرض وفي انتظار نتيجة هذا البحث، أكدت الإدارة أنها تثمن مجهودات كافة اعوانها و المشاق التي يتكبدونها يوميا لضمان سلامة عودة الجالية التونسية بالخارج و كل الوافدين على تونس كما تشدد في الآن ذاته على حرصها على تطبيق القانون على كل مخالف.

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