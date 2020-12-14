الديوانة تكشف عمليات غش تجاري في مجال توريد قطع الغيار بقيمة 12.75 مليون دينار



قامت مصالح الاستعلامات الديوانية بالكشف عن عناصر شبكة تورط بها ناشطون في مجال توريد قطع الغيار الخاصّة بالشّاحنات الخفيفة في عمليات غشّ تجاري وذلك من خلال استغلال مكتب خدمات كائن مقره بالخارج لاستصدار فواتير مزوّرة.

وأكدت الديوانة في بلاغ لها، أنه ثبت تورّط الشبكة في التفصّي من دفع مبالغ هامة من الأداءات والمعاليم المستوجبة الّتي أثرت سلبا على مداخيل الدولة وكشفت عن عمليات تهريب وتحويلات غير شرعية للعملة.

وقد قدرت قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المتفصّى من دفعها 12.75 مليون دينار وتم الحجز الفعلي لكميات من قطع الغيار بقيمة 4.5 مليون دينار.

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