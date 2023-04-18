الديوانة تنتدب 200 عريفا

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، اعتزامها إنتداب 200 عريفا للديوانة من بين المترشحين الذين أتموا السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي (سنة رابعة منهاة من التعليم الثانوي) أو المترشحين المتحصلين على شهادة تكوينية منظّرة بهذا المستوى والمتوفرة فيهم الشروط التالية:

شروط الإنتداب:

يجب على المترشح أن يكون:

- تونسي الجنسية

- أعزب (عزباء)

- متمتعَا بحقوقه المدنية وحسن السيرة وَالسَلوك

- مستجيبا للشروط الصحية والعقلية التي تسمح له بالإلتزام بالقيام بمهامه بكامل تراب الجمهورية ليلا ونهارا

- له حدة بصر تساوي أو تفوق 20/15 للعينين وذلك قبل إصلاح النظر

- له من الطول ‎1,70 مترا على الأقل بالنسبة للذكور و1,65 مترا على الأقل بالنسبة للإناث

- بالغا من العمر 20 سنة على الأقل في تاريخ فتح المناظرة

- بالغا من العمر 24 سنة على الأكثر بتاريخ 01/01/2023

وثائق تكوين الملف :

عند تقديم الترشح:

* إستمارة الترشح التي يتم تعميرها وجوبا بالموقع www.concours.douane.gov.tn وتأكيدها وسحبها

* مطلب ترشح بإسم السيدة وزيرة المالية

* نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية

* مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (03) أشهر

* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية المنظّرة

* نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التكوينية في الإعلامية (عند الإقتضاء)

* نسخة مجردة من رخصة السياقة عند الإقتضاء

* نسخة مطاقة للأصل من الدفتر العسكري للذين أدّوا الخدمة الوطنية

* نسخة مطابقة للأصل من الشهائد التكوينية الأخرى (عند الإقتضاء)

* أربعة (04) ظروف بريدية تحمل العنوان الكامل للمترشح وخالصة معلوم بريد مضمون الوصول

عند القبول النهائي:

* ثلاثة (03) مضامين ولادة أصلية لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثلاثة (03) أشهر

* نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية

* ثلاثة (03) نسخ من بطاقة التعريف الوطنية

* أربع (04) صور شمسية

* بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)

وتُرسل مطالب الترشح عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي: الإدارة العامة للديوانة: إدارة الإنتدابات والتكوين نهج صدربعل لافايات تونس 1002 مع التنصيص بالظرف الخارجي على عبارة « إنتداب عرفاء للديوانة 2023″.

- حدد تاريخ بداية قبول الترشحات يوم 02 ماي 2023

ويتعين وجوبا على كل مترشح تعمير وتأكيد وسحب وإرسال إستمارة الترشح في المناظرة الموضوعة على ذمته بداية من يوم 02 ماي 2023 على العنوان التالي www.concours.douane.gov.tn

ويمكن الولوج إلى هذا الموقع من أي نقطة ربط بالأنترنات

-حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم 16 ماي 2023 ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوصا من إحدى الوثائق المبينة أعلاه أو غير مستوفي للشروط المطلوبة أو ورد بعد غلق قائمة الترشحات، ويُعدّ ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال

-تُجرى الإختبارات الخاصة بالمناظرة يوم 16 جوان 2023 والأيام الموالية

-يمكن للمترشح متابعة جميع مراحل المناظرة ونتائجها على موقع الواب الخاص بالإدارة العامة للديوانة: www.concours.douane.gov.tn (الرابط يعمل بداية من 02 ماي 2023).

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