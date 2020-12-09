الدّاخلية تُعلن عن ضياع طفلة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، عن ضياع طفلة تُدعى « زهرة بنت سالم بن ذياب ذياب »، تونسية مولودة خلال سنة 2003 بقصر هلال، غادرت منزل عائلتها الكائن بجهة قصر هلال من ولاية المنستير إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 30 جويلية 2020.

ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصه الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو يتقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية الكائن مقرها بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.

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