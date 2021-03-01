الرئاسة تتلقى هبة من التلاقيح وسعيّد يُسلمها للصحة العسكرية

أكّد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الاثنين، تلقي الرئاسة لهبة من قبل دولة الإمارات تتمثل في ألف جرعة من تلقيح كورونا لـ500 شخص (أي جرعات للتلقيح والتذكير(.

وأشار المصدر إلى أنّه تمّ تسليم الهبة لإدارة الصحة العسكرية لينتفع بها من هم في الخط الأول في مواجهة كورونا.

وأكد المصدر ذاته بأن الرئاسة لم تتقدّم بطلب للحصول على التلقيح، وأن رئيس الجمهورية وعائلته وديوانه الرئاسي لم يتلقوا التلقيح بعد، مشددا على رفض قيس سعيّد أن يستفيد من التلاقيح قبل المواطنين، على حد قوله.

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