الرئيس الجزائري: «هناك مؤامرة تُحاك ضد تونس ولن نتخلى عنها»

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار أجراه مع قناة الجزيرة القطرية أمس الأربعاء، دعمه لرئيس الدولة قيس سعيد باعتباره رأس الدولة التونسية ولأنه انتثخب من طرف الشعب ولم يأتي بالقوة ولم يقم بانقلاب.

وشدد تبون على أنه لن يتخلّى عن تونس أحب من أحب وكره من كره، مؤكدا وجود مؤامرة على تونس حاليا تحاك من عدة أطراف.

وأبرز تبون بأن الأمور تأزمت كثيرا بعد استقبال تونس إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية.

من جهة أخرى، أكد تبون أن العلاقة بين المغرب والجزائر وصلت نقطة اللاعودة وموقف بلاده هو ردّة فعل، موضحا بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار بحتة.

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