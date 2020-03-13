الرئيس الجزائري يؤجل زيارته إلى تونس

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عبد المجيد تبون أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و 17 مارس 2020.

وأفاد الرئيس الجزائري بأن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.

كما تناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

وتم التطرق بالمناسبة إلى الوضع الإقليمي في المنطقة وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة.

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