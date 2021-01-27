الرئيس الجزائري يطمئن على صحة قيس سعيد

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

ومثلت المكالمة مناسبة للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية، كما كانت فرصة أيضا للرئيس قيس سعيد ليطمئن على صحة الرئيس تبون والتعبير عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وقد عبر رئيس الجمهورية مجددا عن تطلعه للقاء قريب يجمع بينه وبين شقيقه الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون.

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