الرئيس الجزائري يُؤكّد عزمه زيارة تونس في أقرب الآجال بعد تماثله للشفاء

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، اتصالا هاتفيا بنظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقد عبر رئيس الجمهورية عن بالغ ارتياحه لتعافي الرئيس الجزائري من الأزمة الصحية التي مرّ بها وحمد الله كثيرا على سلامته مبلغا إياه أنه كان يتابع بانشغال شديد تطور وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كوفيد 19.

وقد عبر الرئيس الجزائري عن بالغ امتنانه بهذا الشعور الأخوي المتميز، مشيرا إلى أن أول مكالمة هاتفية له أرادها أن تكون مع الرئيس التونسي.

كما أعرب الرئيس الجزائري مجددا عن عزمه زيارة تونس في أقرب الآجال بعد تماثله التام للشفاء.

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