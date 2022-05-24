الرئيس السويسري يُؤكّد دعمه لتونس في إنجاح القمة الفرنكفونية المزمع تنظيمها بجربة

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خلال اليوم الثاني لمشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الإقتصادي العالمي، مع عدد من كبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والاقليمية وشاركت في حلقة نقاش حول »رسم مستقبل المساواة بين الجنسين » .

وكان لرئيسة الحكومة لقاء وجلسة عمل مع رئيس سويسرا اقنازيو كاسيس ونائبه آلان بارسي، حيث تم استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين تونس وسويسرا خاصة مع إطلاق استراتيجية التعاون الدولي 2021-2024 وتثبيت تونس ضمن الدول ذات الأولوية بالنسبة لسويسرا.

وأوضحت رئيسة الحكومة مقاربة تونس الشاملة وأولوية حكومتها خاصة بعد النجاح في تجاوز أزمة جائحة كوفيد 19، القائمة على ضمان التوازنات الإقتصادية والإجتماعية، لا سيما في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وما يسببه من مخاطر على مسالك التوزيع العالمية وتعميق العجز على ميزانية الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى القمة الفرنكفونية المزمع تنظيمها بجربة يومي 19 و 20 نوفمبر 2022، حيث أكد الرئيس السويسري مشاركته في هذه القمة ودعم بلاده لتونس في إنجاح هذه القمة الدولية الهامة.

وتم الإتفاق خلال اللقاء على أهمية التوصل في المدى القريب إلى تجديد الإتفاق الثنائي في مجال الطيران المدني ودعم سويسرا لتونس كوجهة سياحية ذات أولوية خاصة بعد عودة هذا القطاع.

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