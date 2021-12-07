الرئيس الفلسطيني يحلّ بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

وحيا رئيس الدولة والرئيس الفلسطيني العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد رئيس الجمهورية محادثات مع رئيس دولة فلسطين ستتطرق إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

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