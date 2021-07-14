الرئيس الموريتاني يأذن بتوجيه معدات طبية إلى تونس

جرت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » بـ « محمد ولد الشيخ الغزواني » رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأعرب رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، عن خالص عبارات الشكر والتقدير للرئيس الموريتاني على مبادرته الأخوية بالإذن بتوجيه معدات طبية إلى تونس لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ومن جانبه، أكّد الرئيس الموريتاني على أن هذا المدد الذي تقدّمة موريتانيا لتونس هو تعبير عن عمق العلاقات الأخوية المتميّزة بين الشعبين وأن الدعم المتبادل بين البلدين لا يُقاس بقيمته بل برمزيته وبما يعكسه من عمق أواصر التعاضد والتآزر والتآخي.

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