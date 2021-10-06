الرئيس خلال تأبين العسكريين: لن ننساكم أبدا ولن ننسى ذويكم

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، على موكب تأبين العسكريين الذين توفوا يوم أمس إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية بمنطقة الحامة من ولاية قابس وهم:

• الفقيد الملازم أول عصام العرفاوي

• الفقيد ملازم مهدي الدربالي

• الفقيد الوكيل محمّد بن صالح

وشدد الرئيس على أن الأبطال من قواتنا المسلحة ستبقى أسماءهم خالدة في ذاكرة كل التونسيين لن ننساهم أبدا، مضيفا بقوله: « لن ننساكم أبدا ولن ننسى ذويكم أبدا ولن ننسى ما حيينا ذكراكم.. نُودعكم على أمل اللقاء بكم في جنات الخلد لأنكم التحقتم بجحافل الشهداء .. التحقتم بالرفيق الأعلى بعد أن حلقتم بالفضاء وعدتم إلى الأرض لكن أرواحكم في السماء » .

وأكد الرئيس أن المواكب الحزينة لن تزيدهم إلا إصرارا على الفداء والتضحية دفاعا عن تونس وعن رايتها، مشددا على أن القوات المسلحة العسكرية والأمنية والشعب التونسي يُواجه التحدي بالتحدي ولن يقبل إلا بالانتصار، وفق تعبيره.

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