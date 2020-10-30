الرئيس لمحافظ البنك المركزي: يجب إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المالية المطروحة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، بقصر قرطاج مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى مجمل القضايا المطروحة في تونس على المستويين الاقتصادي والمالي، كما تم النظر في العلاقات التي تربط تونس مع عدد من المؤسسات المالية.

وأكد رئيس الدولة في هذا اللقاء على أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، لا الاكتفاء بحلول ظرفية قد تمثل حلا لمدة قصيرة ولكن آثارها على المدى المتوسط والبعيد تكون وخيمة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التوفق في إيجاد حلول ناجعة تخرج بالبلاد من الوضع الراهن، مذكّرا في هذا الصدد بجملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس في السابق وبعدد من التجارب المقارنة.

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